Sınıf arkadaşlarına olan özlemini bez bebeklerle gideriyor Sınıf arkadaşlarına olan özlemini bez bebeklerle gideriyor AMASYA - Amasya'da Sevgi Ceylan, sınıf arkadaşlarını özleyen 9 yaşındaki kızı Ceylin için bez bebekler yaptı.

Sınıf arkadaşlarına olan özlemini bez bebeklerle gideriyor

AMASYA - Amasya'da Sevgi Ceylan, sınıf arkadaşlarını özleyen 9 yaşındaki kızı Ceylin için bez bebekler yaptı. Ceylin de bez bebeklerin her birine sınıf arkadaşlarının adını verdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapalı olması sebebiyle uzun süredir evden dışarı çıkmayan 9 yaşındaki Ceylin'in arkadaşlarını özlemesi üzerine, annesi Sevgi Ceylan, evde bulunan atık kumaş parçaları, yün iplik, düğme ve boncuk gibi malzemelerle bez bebekler dikmeye başladı. Ceylan, kızının el becerilerinin gelişmesi için ona da bez bebek yapımını öğretti.

Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin saç rengine göre tasarladıkları 29 bez bebeğin üzerine arkadaşlarının ve öğretmeninin isimlerini yazan küçük Ceylin, bebeklerin arkasına diktiği mıknatıslarla buzdolabına ve kalorifer peteklerine yapıştırdığı bez bebekleri ile oyunlar kurarak okul hasretini gidermeye başladı.

Anne Sevgi Ceylan yaptığı açıklamada, kızının arkadaşlarını ve okulunu çok özlediğini onun özlemini bir nebze olsun dindirmek hem de daha faydalı vakit geçirmek için bu şekilde bebekler yaptıklarını söyledi. Bebekleri dikerken kızıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Ceylan, "Kızım Ceylin uzun zamandır okula gidemediği için evde çok fazla sıkıldı ve arkadaşlarını özledi. Bu evde kaldığımız süreci değerlendirmek için de elimizde olan malzemelerimizle bez bebekler tasarladık. Kızım bebeklerine arkadaşlarının isimlerini verdi. Çok eğlenceli çalışma oldu bizim için kızım bu bebekleri okullar açıldığında arkadaşlarına hediye etmeyi planlıyor" dedi.

Kaynak: İHA