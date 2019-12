Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı

06.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:25

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, arkadaşlarınca doğum gününde anıldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in 21'inci yaş günü nedeniyle arkadaşları, sınıfında etkinlik düzenledi.

Öğrencilerin siyah kıyafetleriyle sıralarda oturduğu sınıfta, Özdemir'in sırası ise fotoğraf, mum ve karanfille süslendi. Etkinlik çerçevesinde alınan yoklamada Özdemir'in ismi okunduğu sırada ayağa kalkan arkadaşları, "aklımızda, kalbimizde, bizimle." dedi.

Arkadaşları, Ceren Özdemir'in sevdiği ve çok sesli koro dersinde çalıştıkları "You raise me up" şarkısını seslendirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan öğrenciler, Özdemir'in sırasına karanfil bıraktı.

Ceren'in ismi fakültedeki bir sınıfa verilecek

Etkinliğe katılan ODÜ Rektörü Ali Akdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Özdemir'in, bugün doğum günü olduğunu anımsatan Akdoğan, "Sanki yanımızda, bizimle beraber, ölmemiş duygu ve düşünceleriyle ona program yapacağız. Hocalarımızla, siz arkadaşlarıyla Ceren'i hatırlayacağız. Ceren'i içimizde yaşatacağız. Ceren'in adını bu fakültede bir sınıfa vererek, Ceren'i ölmemiş olarak hep kalbimizde, ruhumuzda, içimizde, yanımızda olarak hissedeceğiz. Ceren ölmedi, Ceren yaşıyor. O bizim evladımız, o bizim canımız." dedi.

Vefat ettiği 3 Aralık'ta geçen sene doğum gününü kutlamışlardı

Sınıf arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş ise Ceren'in doğum gününü kutlamak için toplandıklarını belirterek, "Ona sınıf arkadaşları olarak, Ceren'in dokunduğu insanlar olarak küçük bir veda etmek istedik." diye konuştu.

"Ceren yanımızda olmalıydı." diyen Akkaş, "Pazar günü doğum gününü bungalov evlerde kutlayacaktık. Plan yapmıştık. Tabi onun haberi yoktu. Geçen yıl 3 Aralık'ta onun doğum gününü kutladık, 'bugün benim doğum günüm değil' dedi. 6 Aralıktı, biliyoruz ama onun doğum gününü kutladığımız için 6 Aralık'ta onu hiçbirimiz hatırlamamıştık. Sonrasında yıl boyunca bize 6 Aralık tarihini hatırlattı. '6 Aralık'ta doğum günüm' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ceren'in, sınıf arkadaşlarının doğum günlerinde kendisininkini de hatırlattığını ve gülüştüklerini anlatan Akkaş, şunları kaydetti:

"3 Aralık'ta onu kaybettik. Şu an hiçbir şey söyleyemiyoruz. Bütün sınıf çok acılı, bunu ifade etmek çok zor. Günlerdir perişanız, uykusuz, açız. Onsuz gerçekten zorlanıyoruz. Burada bizi ne kadar anlayacaksınız, ailesini düşünemiyoruz. Ceren hepimize dokundu, herkeste çok güzel bir yer bıraktı. Bu zamana kadar kimseyle tartışmasını görmedim. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz."

Akkaş, Ceren'in adını hayatlarının her yerinde ve mesleklerinde yaşatmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, üniversitenin camisinde de Ceren Özdemir için Kuran-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA