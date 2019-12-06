Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı
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Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı

Ceren Özdemir'in sınıf arkadaşları Ceren'in sırasına konulan fotoğrafı Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

06.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:56
Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı

'in sınıf arkadaşları

Ceren'in sırasına konulan fotoğrafı

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın konuşması

Ceren'in sınıf arkadaşının konuşması

Ceren'in arkadaşlarının yoklama yapması

Arkadaşlarının Ceren'in en sevdiği parçayı söylemesi

Arkadaşlarının Ceren'in sırasına karanfil bırakması ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in arkadaşları, doğum günü dolayısıyla öğrenim gördüğü Ordu Üniversitesindeki sınıfında bir araya geldi.

Kaynak: AA

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: Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı
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