02.11.2019 15:25

Sınıf arkadaşları 30 yıl sonra buluştu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Kalealtı İlkokulu'ndan mezun olan sınıf arkadaşları 30 yıl sonra buluştular.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, eğitim alanındaki hizmetleriyle de bilinen Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan ve yıllarca Kalealtı İlkokulu olarak hizmet veren okuldan 1989'da mezun olan sınıf arkadaşları 30 yıl sonra bir araya geldi.

Sınıf öğretmeni Nihat Ünal'ın girişimleriyle sosyal medya üzerinden toplanan sınıf arkadaşları, 30 yılın ardından sonra okudukları okulda buluştu. Sınıf arkadaşları 30 yıl sonra buluşmanın mutluluğunu yaşarken, gün boyu çocukluklarının geçtiği yerleri gezerek o günleri yad etti.

Kalealtı İlkokulu'nda 16 yıl çalışan emekli öğretmen Nihat Ünal, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ilk geldiği yıldaki öğrencileri olduğunu söyledi.

1985 yılında okula geldiğini ve 34 yıldır hepsini tanıdığını ifade eden Ünal, "1989 yılında mezun ettim. 30 yıl oldu mezun edeli. Aradan geçen bu 30 yılda hepimiz tabi ki bir özlem içerisindeyiz. Herkes bir yerlere dağıldı ama sonunda hepsini bir araya getirmeyi başardık. Çok mutluyum tekrar öğrencilerimle karşılaşmaktan. Onları çok seviyorum" dedi.

Öğrenciliklerinde çok iyi olanların ve vasat olanların olduğunu aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Ben onların hepsini geride bıraktım. Hepsi bir aile yuvası oluşturmuş fertlerden oluşuyorlar. Gördüğüm kadarıyla hepsi mutlular. Beni de gördüklerine onlar da mutludurlar. Hepsine teşekkür ediyorum."

O dönem sınıf başkanı olan okul mezunlarından Firuzan Uman Alptekin de 30 yıl önce birlikte okudukları sınıf arkadaşlarıyla buluşma ayarladıklarını belirtti.

Alptekin, "Öğretmenimiz Nihat Ünal, İsmail Yaya arkadaşımız ile birlikte oturmuşlar böyle bir şey yapalım mı diye kararlaştırmışlar. Zaten öğretmenimiz birçok arkadaşımızla iletişim halindeydi, kopmadı. Sosyal medyadan birbirimizi bularak devam etti. Gerçekten çok güzel, ama sanki hepsi o gün bıraktığım çocuklar gibi. Onlarda benim için öyle düşünüyorlardır herhalde. Ben çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA