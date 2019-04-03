Singapurlu Bakandan Devlet Arşivleri Başkanlığına Ziyaret

Asya ülkesi Singapur'un İletişim, Enformasyon ve Ticaret İlişkilerinden Sorumlu Bakanı S Iswaran, beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığını ziyaret etti.

Devlet Arşivleri'nin Yenimahalle'deki yerleşkesine yapılan ziyarette Singapur heyetini, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı Nurullah İşler ağırladı.

Heyetler arası görüşmelerde, Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Singapur Milli Arşivi arasında 26 Şubat'ta Ankara'da imzalanan iş birliği protokolünün önemine değinildi.

Toplantıda konuşan Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı Nurullah İşler, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden teşkilatlandırılan Devlet Arşivleri Başkanlığının yapısı ve belge hazinesi hakkında heyete bilgi verdi.

Devlet arşivlerinin kurulmasıyla birlikte tasnif çalışmalarının hız kazandığını söyleyen İşler, "Elimizde bulunan 30 milyondan fazla belgenin 13 milyonu tasnif edilmiş. Cumhuriyet arşivinde de bunların büyük bir kısmı dijitalleştirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

İşler, "Uluslararası ilişkilerimizde de şu ana kadar 46 ülke ile protokol imzalamış durumdayız. Bunların arasında Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Balkan ülkeleri ve tabii ki Singapur da bulunuyor." diye konuştu.

"Diplomatik ilişkilerin 50'nci yılı"

Singapurlu Bakan Iswaran ise 26 Şubat'ta imzalanan protokolün çok önemli olduğunu ve arşivler arası gelişen ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkilere de büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Protokolün çok önemli bir zamanda imzalandığını belirten Iswaran, "Bu sene Singapur ile Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50'nci yılını kutuyoruz. Kültürel ve tarihi değerler ayrı bir önem kazanıyor. Türkiye ve Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerimizin gün yüzüne çıkarılması çok önemli." dedi.

Singapur Milli Kütüphane Kurulu İcra Başkanı Elaine Ng, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'ın Singapur'a davetini içeren mektubu Başkan Yardımcısı İşler'e sundu.

Makamda yapılan görüşmelerin ardından araştırma salonunu gezen Singapur heyeti, Devlet Arşivleri Başkanlığındaki örnek belgeleri inceledi.

Ziyarette, Singapur Ankara Büyükelçiliği Atanmış Büyükelçisi Jonathan Tow, Singapur Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jacob Chew ve Singapur Milli Kütüphane Kurulu Milli Kütüphane Müdürü Huism Tan yer aldı.

Kaynak: AA