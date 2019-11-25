Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı
Siyasetçi Brad Bowyer devlet yatırım fonlarının bağımsızlığını sorguladığı sosyal medya paylaşımını hükümetten gelen talep üzerine düzeltti
25.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:24
Singapur yeni kabul edilen yalan haber kanunu ilk defa bir Facebook paylaşımında uyguladı.
Siyasetçi Brad Bowyer devlet yatırım fonlarının bağımsızlığını sorguladığı sosyal medya paylaşımını hükümetten gelen talep üzerine düzeltti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com