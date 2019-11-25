Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı
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Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı

Siyasetçi Brad Bowyer devlet yatırım fonlarının bağımsızlığını sorguladığı sosyal medya paylaşımını hükümetten gelen talep üzerine düzeltti

25.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:24
Singapur 'yalan haber kanunu'nu ilk kez bir Facebook paylaşımında uyguladı

yeni kabul edilen yalan kanunu ilk defa bir paylaşımında uyguladı.


Siyasetçi Brad Bowyer devlet yatırım fonlarının bağımsızlığını sorguladığı sosyal medya paylaşımını hükümetten gelen talep üzerine düzeltti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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