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Güney Asya, Singapur, Türkiye, Asya, Ekonomi

“Singapur Varlık Fonu Türkiye’de yatırım fırsatları araştırıyor”

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, "STA, 650 milyonluk pazar için fırsat. Güney Asya'da 26 trilyon dolarlık altyapı projesi olacak.

16.03.2020 05:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 05:00
“Singapur Varlık Fonu Türkiye’de yatırım fırsatları araştırıyor”

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, "STA, 650 milyonluk pazar için fırsat. Güney Asya'da 26 trilyon dolarlık altyapı projesi olacak. Ascott Holdings, 2020'de İstanbul'da otel yatırımları yapacak. Türkiye'yi Asya'ya taşıyabilecek bir ülkeyiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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