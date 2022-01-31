Singapur'un İlk Bebek Pandası Le Le - Haberler
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Singapur'un İlk Bebek Pandası Le Le

DailyMotion.com - Güncel
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Singapur'un ilk bebek pandası Le Le geçen yıl dünyaya geldi.

Singapur'un ilk bebek pandası Le Le geçen yıl dünyaya geldi. Le Le'nin annesi Jia Jia ve babası Kai Kai, Çin'den Singapur'a 2012 yılında getirilmişti. Le Le 2 yaşına geldiğinde, panda yetiştirme programı kapsamında Çin'e gönderilecek. Mandai Vahşi Yaşam Grubu gözetimindeki Le Le'nin anne ve babasıyla birlikte yakın zamanda ziyaretçilerle buluşması planlanıyor.

DailyMotion.com - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Güncel, Haber

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