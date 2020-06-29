Singapur Temas İzleme Kiti Dağıtmaya Başladı: Ne İşe Yarıyor?
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Singapur Temas İzleme Kiti Dağıtmaya Başladı: Ne İşe Yarıyor?

Covid-19 ile mücadele kapsamında kişilerin sosyal mesafe kurallarına uyması, kişisel hijyen kurallarına uyması ve maske takması gerekirken hükümetlerin de onaylanan vakaları takip ederek temaslarını izlemesi gerekiyor.

Singapur Temas İzleme Kiti Dağıtmaya Başladı: Ne İşe Yarıyor?
29.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:06

Covid-19 ile mücadele kapsamında kişilerin sosyal mesafe kurallarına uyması, kişisel hijyen kurallarına uyması ve maske takması gerekirken hükümetlerin de onaylanan vakaları takip ederek temaslarını izlemesi gerekiyor. Bu noktada yeni bir projeye imza atan Singapur ülke genelinde temas izleme kiti dağıtmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Temas İzleme Kiti Nasıl Çalışıyor?

Bildiğiniz gibi Apple ve Google gibi teknoloji devleri bulunduğumuz süreçte birlikte çalışarak temas izleme programları üzerinde çalışmalar başlattı. Bu noktada herkesin bu tip programları cihazına indirmesi gerekiyor. Eğer kullanıcılardan birisi virüs ile enfekte olursa bu durumda program aracılığı ile geçmiş aktiviteleri izleniyor ve temas kurduğu kişiler tespit edilerek önlemler alınıyor.

Buna ek olarak virüsle enfekte olan bir kişi dışarıda bulunursa uygulama, bu kişiye yaklaştığınızda bir bildirim göndererek sizi uyarıyor.

Nitekim herkesin akıllı telefon kullanmadığını göz önüne aldığımızda alternatif bir çözüme daha ihtiyaç duyuluyor. Singapur tarafından başlatılan proje, akıllı telefon kullanmayan ya da hiç telefon kullanmayan kişileri baz alıyor ve bu kişilere Bluetooth teknolojisine sahip olan temas izleme kitinin dağıtılmasını hedefliyor.

Her kit benzersiz bir QR ile birlikte gelir ve dokuz ay pil ömrü sunar. Cihaz tarafından toplanan veriler 25 gün boyunca saklanır ve bu süreçte şifrelenerek güvenliği sağlanır. Eğer kişi yeni tip koronavirüs ile enfekte olursa veriler kit üzerinden alınarak geçmişe yönelik izleme başlatılır. Kitin internete bağlanma yeteneği olmadığı için uzaktan erişim veya müdahale gibi sorunlarının bulunmadığını da belirtelim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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