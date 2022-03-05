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Singapur, Rusya'ya yaptırım kararı aldı

AA, Mehmet Alaca - Güncel
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Singapur, Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, "Ukrayna'yı işgali nedeniyle" Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, " Ukrayna'yı işgali nedeniyle" Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Büyük küçük tüm ülkelerin egemenliğine, siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'ya yaptırımlarını açıklayan ülke, "stratejik mallar" olarak kabul edilen askeri veya çift kullanımlı ürünlerin ihracatı veya aktarımı üzerinde kontrol uygulayacak.

Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın savaşma ve "siber saldırganlık" kapasitesini kısıtlamayı amaçladığı kaydedildi.

Öte yandan, bölgesel ticaret merkezince de yapılan açıklamada tüm finans kuruluşlarının 4 Rus bankasıyla çalışmasının yasaklanacağı belirtilerek, bu bankalar ile mevcut anlaşmaları olan şirketlerin ise varlıklarını dondurması gerektiği kaydedildi.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Singapur, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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