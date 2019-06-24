Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
Şentop, Tan Chuan-Jin'i kapıda karşıladı.
İki parlamento başkanı arasında ilk olarak baş başa, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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