Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de

Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.

Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
Şentop, Tan Chuan-Jin'i kapıda karşıladı.
İki parlamento başkanı arasında ilk olarak baş başa, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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