Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin Ankara'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Türkiye ve Singapur'un ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA