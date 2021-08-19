Singapur Kovid-19 salgını sürecinde ilk karantinasız seyahat programına hazırlanıyor
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Singapur Kovid-19 salgını sürecinde ilk karantinasız seyahat programına hazırlanıyor

Singapur Kovid-19 salgını sürecinde ilk karantinasız seyahat programına hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Singapur, nüfusunun yüzde 75'ini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıladıktan sonra sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, Almanya ve Brunei'den gelen aşılı ziyaretçiler için ilk karantinasız seyahat programını başlatacak, Çin'in Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinden...

Singapur, nüfusunun yüzde 75'ini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıladıktan sonra sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, Almanya ve Brunei'den gelen aşılı ziyaretçiler için ilk karantinasız seyahat programını başlatacak, Çin'in Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinden gelen ziyaretçiler için ise kısıtlamaları esnetecek.

Singapur Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının seyri çerçevesinde halk sağlığı ve güvenliğini sağlamak için sınır önlemleri güncellenmeye devam edilecek.

Daha önce sadece Singapur'da ikamet edenlerin, çalışanların veya öğrencilerin ülkeye girişine izin veriliyordu.

8 Eylül'den itibaren Almanya ve Brunei'den gelen ziyaretçiler, Singapur'a giriş için aşı pasaportuna başvurabilecek. Ziyaretçilerin karantinaya girmek yerine varış, varış sonrası ve ayrılmadan önce dahil olmak üzere birden fazla Kovid-19 testi yaptırmaları gerekecek.

Ayrıca ziyaretçilerde, Singapur'a hareket etmeden önce Almanya veya Brunei'de en az 21 gün kalmış olmaları şartı aranacak.

Hong Kong ve Makao'da aralıksız üç hafta geçiren turistler ise 26 Ağustos'tan itibaren Singapur'a seyahat edebilecek. Ülkeye giriş yapanların Kovid-19 testlerinin negatif olması halinde, yeni test sonuçları çıkana kadar kendilerini tecrit etmeleri gerekmeyecek.

Singapur seyahat kısıtlamalarını gevşetirken, Hong Kong cuma gününden itibaren bölgeye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırma kararı aldı. Karara göre, orta riskli ülkelerden antikor testi pozitif olan aşılı ziyaretçiler için karantina süreleri 14 güne yükseltilecek.

Daha önce Singapur ve Kanada gibi orta riskli ülkelerden gelen yolcular, tamamen aşılanmış veya antikor testi pozitif olmaları durumunda, Hong Kong'da sadece yedi gün karantinaya alınıyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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