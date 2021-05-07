Singapur İslam Dini Konseyi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine 1,8 milyon dolar bağış yapacak
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Singapur İslam Dini Konseyi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine 1,8 milyon dolar bağış yapacak

Singapur İslam Dini Konseyi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine 1,8 milyon dolar bağış yapacak
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Singapur İslam Dini Konseyinin (MUIS), Ramazan ayında ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine 1,8 milyon dolar bağış yapacağı bildirildi.

Singapur İslam Dini Konseyinin (MUIS), Ramazan ayında ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine 1,8 milyon dolar bağış yapacağı bildirildi.

MUIS'ten yapılan açıklamada, nakdi yardımların bir öncekine göre bu Ramazan'da yüzde 19 artarak, 1,8 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

Yardım miktarının hane halkı sayısına göre belirleneceğine işaret edilen açıklamada, yardımların aile başına 122 ila 750 dolar olacağı ifade edildi.

Açıklamada, yardımlardan yaklaşık 7 bin 760 ailenin yararlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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