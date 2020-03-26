Singapur ilk çeyrekte yüzde 10 daraldı Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ekonominin 2020 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik önlemlere paralel, çeyrek bazda yüzde 10,6, yıllık bazda yüzde 2,2 daraldığını duyurdu.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ekonominin 2020 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik önlemlere paralel, çeyrek bazda yüzde 10,6, yıllık bazda yüzde 2,2 daraldığını duyurdu. Kaynak: Dunya.com