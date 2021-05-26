Singapur, Fukuşima'daki kaza sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak
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Singapur, Fukuşima'daki kaza sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak

Singapur, Fukuşima'daki kaza sonrası Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Singapur, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracağını açıkladı.

Singapur, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'daki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını kaldıracağını açıkladı.

Singapurlu mevkidaşı Lee Hsien Loong ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Loong ülkesinin, 2011'deki deprem ve tsunami sonrası Fukuşima'da Dai-içi nükleer santralindeki kaza sebebiyle Japon gıda mamullerine koyduğu ithalat sınırlamalarını tamamıyla kaldıracağını açıkladı.

Singapur ve Japonya liderleri, bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik ikili iş birliğinin geliştirilmesinde de mutabık kaldı.

Suga ve Loong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının gelişen ülkelere dağıtımlarının iyileştirilmesi için gelecek ay düzenlenecek çevrim içi zirve kapsamında iş birliği mesajı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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