Singapur'de sinemalar yeniden açılıyor Singapur'da sinemaların en fazla 50 kişilik kapasite ile ve gerekli sağlık önlemlerine uyarak yeniden açılmasına izin verildi.

Singapur'da sinemaların en fazla 50 kişilik kapasite ile ve gerekli sağlık önlemlerine uyarak yeniden açılmasına izin verildi.

Singapur'de korona virüs salgının yayılmamasını engellemek için kapatılan sinemalar aylar sonra yeniden açılıyor. Yetkililer ve sinema operatörleri arasında yapılan istişareler sonucu alınan sinemaların açılması kararı sosyal medya aracılığı ile açıklandı. Ancak, sinemalarda da çeşitli önlemler alınacak. En fazla 50 kişinin alınacağı sinema salonunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Alınan karara göre, aynı aileden sadece 5 kişi salona girebilecek. Sinemaseverler, salonda maske takmak zorunda kalacak.

Öte yandan, Singapur'da Covid-19 ile mücadelenin bir parçası olarak sinema salonları 27 Mart'tan beri kapalıydı. Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 46 bin 283'e yükselirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu. - SİNGAPUR

Kaynak: İHA