Singapur'dan Kovid-19'la mücadele kapsamında Endonezya'ya oksijen yardımı

KUALA Singapur hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerde oksijen tüpü sayısının giderek azaldığı Endonezya'ya oksijen yardımında bulunacağını açıkladı.

KUALA Singapur hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerde oksijen tüpü sayısının giderek azaldığı Endonezya'ya oksijen yardımında bulunacağını açıkladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ağustosa kadar Endonezya'ya 500 ton oksijen gönderileceğini belirtti.

İlk sevkiyatın bugün 80 tonluk oksijen ile deniz yoluyla yapıldığı aktarılan açıklamada, sevkiyatın başkent Cakarta'daki Tanjung Priok Limanı'ndan teslim alınarak hastanelere dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Bir sonraki oksijen sevkiyatının gelecek hafta gerçekleşeceği kaydedildi.

80 ton likit oksijen, yaklaşık 10 bin ton oksijen tüpünü doldurabilecek

Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean, sosyal medya paylaşımında, bugün gönderilen 80 ton likit oksijenin yaklaşık 10 bin ton oksijen tüpünü doldurabileceğini açıkladı.

Teo, "Endonezya ile bu zor zamanları atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar 2 milyon 911 bin 733 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Endonezya'da can kayıpları 74 bin 920'ye yükseldi.

Günlük vaka artışları 30 bin ve üzeri rakamlarda ilerlerken, her gün yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız