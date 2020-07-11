Singapur'daki genel seçimlerin galibi Başbakan Lee'nin partisi oldu
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Singapur'daki genel seçimlerin galibi Başbakan Lee'nin partisi oldu

KUALA Singapur'da yapılan 13'üncü Genel Seçimlerden, Başbakan Lee Hsian Loong'un liderliğini yaptığı Halkın Hareketi Partisi (PAP) galip ayrıldı.

Singapur'daki genel seçimlerin galibi Başbakan Lee'nin partisi oldu
11.07.2020 04:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 04:48

KUALA Singapur'da yapılan 13'üncü Genel Seçimlerden, Başbakan Lee Hsian Loong'un liderliğini yaptığı Halkın Hareketi Partisi (PAP) galip ayrıldı.

Singapur basınında yer alan haberlere göre, seçimlerin ardından açıklanan ilk sonuçlarda PAP, oyların yüzde 61,24'ünü alarak Meclis'teki 93 sandalyenin 83'ünü kazandı.

Ana muhalefetteki Singapur İşçi Partisi (WP) ise yüzde 11,22 oyla Meclis'te 10 sandalye elde etti.

Açıklanan sonuçların ardından basına açıklama yapan Başbakan Lee, partisinin oy oranından memnun olduğunu belirterek, "Sonuçlar, Halkın Hareketi Partisine yönelik geniş desteklerin bir yansımasıdır." dedi.

Lee Hsian Loong, Singapur'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, halka birlik olma çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA

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