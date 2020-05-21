Singapur'da Zoom üzerinden idam kararı verildi Singapur'da bir mahkeme, uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin kararını Zoom üzerinden açıkladı.

Singapur'da bir mahkeme, uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin kararını Zoom üzerinden açıkladı. Video konferans olarak gerçekleştirilen duruşmada mahkum hakkında idam cezası verildi.

Singapur'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar kapsamında duruşmalar video konferans yolu ile gerçekleştiriliyor. Malezyalı 37 yaşındaki Punithan Genasan'ın duruşması da Zoom programı üzerinden video konferans olarak gerçekleştirildi. Genasan, 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığına yardımcı olduğu gerekçesiyle suçlu bulunurken, Zoom üzerinden açıklanan karara göre, Genasan idama mahkum edildi.

Yüksek Mahkeme Sözcüsü açıklamasında, korona virüs salgınının kontrol altına alınması maksadıyla ilan edilen kısıtlamalar nedeniyle duruşmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Sözcü, "Bu, idam cezasının video konferans yolu ile açıklandığı ilk ceza duruşması oldu" dedi.

Singapur'da bugüne dek 29 bin 812 korona virüs vakası görülürken, 22 kişi de hayatını kaybetti. - SİNGAPUR

Kaynak: İHA