Singapur'da vaka sayısı 31 bin 960'a yükseldi Singapur'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 344 artarak 31 bin 960'a yükseldi.

Singapur'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 344 artarak 31 bin 960'a yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Singapur'da vaka sayısı 344 artarak 31 bin 960'a çıktı. Ülkede bugüne kadar toplamda 23 kişi hayatını kaybederken 14 bin 876 kişi iyileşti.

Kaynak: DHA