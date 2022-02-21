Singapur'da şiddetli yağış ağaçların devrilmesine yol açtı - Haberler
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Singapur'da şiddetli yağış ağaçların devrilmesine yol açtı

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Singapur'da şiddetli yağış ağaçların devrilmesine yol açtı

Singapur'un bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın çok sayıda ağacın devrilmesine neden olduğu bildirildi.

Singapur'un bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın çok sayıda ağacın devrilmesine neden olduğu bildirildi.

CNA'nın haberine göre, Singapur Meteoroloji Dairesi (MSS) Twitter üzerinden, ülkede çok sayıda bölgede gök gürültülü sağanak yağış görüldüğünü açıkladı.

Singapur Sular İdaresi (PUB) de Facebook'tan yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, yağışın etkili olduğu bölgelerde kanalizasyonlardaki su seviyelerinin yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

Yol kenarındaki ağaçların olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların üzerine devrildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sungei Gedong bölgesinde kaydedilen videoda, bir ağacın, içinde yolcu bulunmayan bir otobüsün üzerine devrildiği görülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Meteoroloji, Singapur, Facebook, su, Güncel, Haberler

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