Singapur'da sanığa verilen idam cezası Zoom aracılığıyla bildirildi
Singapur'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bir kişiye verilen idam cezası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zoom uygulamasıyla açıklandı.
Singapur'da uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bir kişiye verilen idam cezası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zoom uygulamasıyla açıklandı.
Independent'in haberine göre, 2011'de bir uyuşturucu anlaşmasındaki rolünden ötürü yargılanan 37 yaşındaki Malezyalı Punithan Genasan hakkında Singapur Yüksek Mahkemesi'nin aldığı idam cezası kararı, Zoom uygulamasıyla bildirildi.
Genasan'ın avukatı Peter Fernando, sadece hakim kararını açıklayacağından video konferans kullanımına itiraz etmeyen müvekkilinin kararı temyize götürmeyi planladığını aktardı.
Ada ülkesinde davaların büyük bölümü, 1 Haziran sonrasına ertelenmişti. Uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans politikasına sahip Singapur'da şu anda elzem olarak nitelendirilen davalara uzaktan bakılıyor.
İnsan hakları örgütleri, karar üzerine dünya salgın korkusu yaşarken idam cezası peşine düşmenin "nefret uyandırıcı" olduğunu eleştirisinde bulundu.
Kaynak: AA