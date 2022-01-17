Singapur'da reşit olmayan genç, babası adına araba kiraladı

Singapur'da reşit olmayan bir gencin, YouTube üzerinden araba kullanmayı öğrendiği ve babasının adına 8 kez araç kiralayarak trafiğe çıktığı basına yansıdı.

Singapur'da reşit olmayan bir gencin, YouTube üzerinden araba kullanmayı öğrendiği ve babasının adına 8 kez araç kiralayarak trafiğe çıktığı basına yansıdı.

Channel News Asia'nın haberine göre, şu an 19 yaşında olduğu belirtilen genç, 2020'de babasının kimlik bilgilerini ve ehliyetini kullanarak, mobil araç kiralama uygulaması üzerinden başvuru yaptı.

Söz konusu uygulamada başvurusu onaylanan genç, 56 yaşındaki babası adına araba kiralamayı başardı.

Yaklaşık iki hafta sonra, yolda polis ekiplerince durdurulan genç, yasal sorumluluk yaşının altında araç kullanma ve kimlik bilgilerinde hile yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Reşit olmamasına rağmen 8 kez kiraladığı araçları kullandığını itiraf ederek araba kullanmayı YouTube üzerinden öğrendiğini söyleyen genç, bugün suçunu kabul etti.

Ehliyetsiz araç kullandığında 18 yaşının altında olduğu gerekçesiyle ismi açıklanmayan gencin, 24 Eylül 2020 ile 7 Ekim 2020 arasında kiraladığı araçların ücretini kendisinin ödediği ve genellikle sabah erken saatlerde trafiğe çıktığı kaydedildi.

Genç için denetimli serbestlik kararı veren mahkeme, duruşmayı mart ayına erteledi.

AA - Son Dakika Haberleri