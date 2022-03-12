Singapur'da polisin su samurları için trafiği durdurması sosyal medyada viral oldu - Haberler

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Singapur'da polisin su samurları için trafiği durdurması sosyal medyada viral oldu

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Singapur'da polisin su samurları için trafiği durdurması sosyal medyada viral oldu

Singapur'da polisin, bir grup su samurunun caddeden güvenle karşıya geçmesi için trafiği durdurduğu görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

Singapur'da polisin, bir grup su samurunun caddeden güvenle karşıya geçmesi için trafiği durdurduğu görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

BBC'de yer alan habere göre, Başkanlık Sarayı Istana yakınındaki, ülkenin en işlek caddelerinden Orchard'da karşıya geçmeyi bekleyen 10 su samuru polisin dikkatini çekti.

Sarayı korumakla görevli polis, hayvanların güvenli şekilde caddeyi geçmesi için trafiği durdurdu.

Araçların durduğu sırada peş peşe karşıya geçen su samurlarının görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Singapur, su, Güncel, Haberler

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