Singapur'da patlamada ölen işçilerin aileleri için 390 bin dolarlık bağış

Singapur'un Tuas kentindeki sanayi sitesinde 24 Şubatta meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne ve 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamada, hayatını kayben işçilerin ailesine 390 bin dolar (2 milyon 846 bin TL) bağış toplandı.

Singapur'un Tuas kentindeki sanayi sitesinde 24 Şubatta meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne ve 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamada, hayatını kayben işçilerin ailesine 390 bin dolar (2 milyon 846 bin TL) bağış toplandı.

Singapur'un Tuas kentindeki sanayi sitesinde 24 Şubatta meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne ve 10 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamada, hayatını kaybeden işçilerin ailesi için ülkede seferberlik ilan edildi. Yerel medyada yer alan habere göre, patlamada hayatını kaybeden aileler için düzenlenen bağış kapmyasına rekor sayıda kişi katıldığı ifade edilerek, yardım kampanyasına 4 bin 602 kişinin katıldığı açıklandı. Rekor katılımın gerçekleştirdiği bağış kampanyasında 390 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 846 bin lira) toplandığı kaydedildi.

10 AYLIK KIZINI HİÇ GÖREMEDİ

Patlamada hayatını kaybedenler arasında yer alan ve 12 yıldır sanayide çalışan Marimuthu S.'nin, 5 yaşında ve 10 aylık iki kızının bulunduğu, 10 aylık kızını hiç göremediği belirtildi.

Yetkililer patlamadan etkilenen işçi ve ailelerinin destek alabilmesi kampanyanın daha da büyümesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı