Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Singapur'da Müslümanların bu yılki hac ibadetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gelecek yıla ertelendiği duyuruldu.

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi
15.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:08

Singapur'da Müslümanların bu yılki hac ibadetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gelecek yıla ertelendiği duyuruldu.

Singapur İslam Dini Meclisinden yapılan açıklamada, bu sene hac ibadetini yerine getirmek için kayıt olan 900 kişinin kutsal topraklara ziyaretlerinin Kovid-19 sebebiyle 2021'e ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na danışılarak bu şekilde bir kararın alındığı belirtildi.

Öte yandan, Singapur Fetva Kurulu, alınan kararı desteklediğini kaydetti.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 891'e yükselmiş, salgın sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 869'a çıkmış, salgın dolayısıyla 283 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye getirildi
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye...
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Sinem Kobal Türkan Şoray
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 15:24:35. #1.14#
title