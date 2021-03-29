Singapur'da maskesini çıkarıp polis memuruna doğru öksüren kişi 14 hafta hapis cezasına çarptırıldı
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Singapur'da maskesini çıkarıp polis memuruna doğru öksüren kişi 14 hafta hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Singapur'da maskesini çıkarıp polis memuruna doğru öksüren kişi 14 hafta hapis cezasına çarptırıldı

Singapur'da, Eylül 2020'de polisle tartışması sırasında maskesini çıkarıp polis memuruna doğru öksüren Devraj Tamil Servan'a 14 hafta hapis cezası verildi.

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Singapur'da, Eylül 2020'de polisle tartışması sırasında maskesini çıkarıp polis memuruna doğru öksüren Devraj Tamil Servan'a 14 hafta hapis cezası verildi.

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur'da mahkeme, 13 Eylül 2020'de gözaltı sırasında maskesini çıkararak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun olduğu dönemde polis memuruna doğru defalarca öksüren Devran Tamil Servan 14 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Servan, geçen yıl kız arkadaşına şiddet uyguladığına ilişkin şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polis arabasıyla ifadesi alınmak üzere götürüldüğü sırada nefes alamadığını belirterek polislerden yardım istemişti.

Polisler de Servan'ı Singapur'un kuzeybatısındaki hastaneye götürmüştü. Servan bu sırada sözlü ve fiziksel mukavemette bulunduğu polis memuruna doğru maskesini çıkararak defalarca öksürmüş diğer memurları da sözlü olarak taciz etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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