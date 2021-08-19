Singapur'da maske takmadığı için hapse atılan İngiliz serbest bırakıldı
Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde maske takmadığı için cezaevine konulan İngiliz vatandaşı Benjamin Glynn serbest bırakıldı.
Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde maske takmadığı için cezaevine konulan İngiliz vatandaşı Benjamin Glynn serbest bırakıldı.
Channel News Asia'daki habere göre, 40 yaşındaki Glynn temmuzda maske takmadığı için tutuklandı.
Yetkililer, Glynn'in 19 Temmuz-4 Ağustos'ta cezaevinde ve daha sonra Akıl Sağlığı Enstitüsünde kaldıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.
Göçmenlik Kurumuna teslim edilen Glynn'in gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Singapur'da mahkeme, şubatta karantinadayken kaldığı otelden kaçan bir İngiliz vatandaşına da 2 haftalık hapis cezası vermişti.
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz