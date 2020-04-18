Singapur'da, Kovid-19 vaka sayısında "en yüksek günlük artış" kaydedildi Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "bugüne dek en yüksek günlük vaka artışı" kaydedildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "bugüne dek en yüksek günlük vaka artışı" kaydedildi.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 942 yeni vakaya rastlandığını bildirdi.

Bu, ülkede Kovid-19'a ilk rastlanıldığı 23 Ocak'tan bu yana vaka sayısında görülen en yüksek günlük artış oldu.

Yeni vakalardan yalnızca 14'ünün Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet eden kişiler, diğer vakaların da çoğunun yabancı kişiler olduğu belirtildi.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

5,6 milyon nüfuslu bir kent devlet olan Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı. Ancak yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırdı.

Yabancı işçiler arasında Kovid-19'un yoğun görülmesi üzerine 6 Nisan'da bu kişilerin kaldığı 11 misafirhanede ikamet eden 20 binden fazla kişi karantinaya alınmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 275 bini aşarken, virüs nedeniyle 150 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Kaynak: AA