Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bini geçti
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Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bini geçti

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 bini aştı.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bini geçti
05.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:17

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 bini aştı.

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 261 Kovid-19 vakasına rastlandığı ve tespit edilen toplam vaka sayısının 37 bin 183'e ulaştığı belirtildi.

Yeni vakalardan yalnızca 6'sının Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanın çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Sağlık yetkilileri, Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artışın, yapılan test sayısının daha düşük olması nedeniyle önceki günlere nazaran kısmen daha az kaydedildiğini vurguladı.

Günlük vaka artışının, 233 yeni vaka kaydedilen 12 Nisan'dan bu yana tespit edilen en düşük sayı olduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede şimdiye kadar yeni tip koronavirüs tespit edilen 23 bin 904 kişi iyileşirken, halen 13 bin 255 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Cammu Keşmir'de vaka sayısı 3 bin 200'e yaklaştı

Hint merkezi yönetiminin verilerine göre, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de son 24 saat içinde 32 yeni vaka görülmesiyle toplam vaka sayısı 3 bin 172'ye yükseldi.

Salgın nedeniye bir kişinin hayatını kaybettiği bölgede, toplam ölü sayısı 36'ya çıktı.

Koronavirüs salgınını yenen 1048 kişi ise taburcu edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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