Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bini geçti Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 bini aştı.

Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 bini aştı.

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 408 Kovid-19 vakasına rastlandığı ve tespit edilen toplam vaka sayısının 35 bin 292'ye ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların tamamını, yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerin oluşturduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede, virüs tespit edilen 21 bin 699 kişi iyileşirken, 13 bin 570 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.

Tayland'da son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası tespit edildi

Bangkok Post'un haberine göre, Taylan'da son 24 saatte 1 yeni tip koronavirüs vakasına rastlanırken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 3 bin 82'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer"a göre, Tayland'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 2 bin 965 kişi iyileşirken, 60 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA