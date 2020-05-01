Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı

Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bini aştı.

Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 932 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 17 bin 101'e yükseldiği bildirildi.

Singapur'da 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışa, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerin neden olduğu belirtilmişti.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti.

İyileşen yabancı işçiler, kuru yük gemilerine taşınıyor

Singapur Turizm Kurulunun açıklamasına göre, tedavisi tamamlanan işçilerin bir kısmı karantina bölümlerinin bulunduğu kuru yük gemilerine bindirilmeye başlandı.

Singapur'da 14 bin 750 yabancı işçide Kovid-19 görülürken, bu sayı toplam vaka sayının yüzde 87'sine denk geliyor.

Hükümetin, yabancı işçilere geçici barınaklar sağlayarak salgının yayılmasını engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Güney Kore'de 9 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 9 yeni vaka saptandı ve bir kişi hayatını kaybetti.

İlk vakanın 20 Ocak'ta görüldüğü ülkede günlük vaka sayısı 909 ile 29 Şubat'ta zirveye çıkmıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vakaları geçen ay başından bu yana kademeli olarak düşerken, 17 Nisan'dan itibaren günlük 20 vakanın altında seyrediyor.

Ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 774'ye, ölü sayısı 248'e yükseldi.

Kaynak: AA