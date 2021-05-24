Singapur'da Kovid-19'u bir dakikada tespit eden nefes testinin kullanımı onaylandı
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Singapur'da Kovid-19'u bir dakikada tespit eden nefes testinin kullanımı onaylandı

Singapur'da Kovid-19'u bir dakikada tespit eden nefes testinin kullanımı onaylandı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Singapur'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bir dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımının onaylandığı bildirildi.

Singapur'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bir dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımının onaylandığı bildirildi.

Singapur Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamada, Breathonix adlı şirketinin geliştirdiği nefes testinin, ada ülkesinde onay alan ilk nefes analiz sistemi olduğu belirtildi.

Nefes testinin şu ana kadar biri Dubai, ikisi Singapur'da olmak üzere üç kez denendiği kaydedilen açıklamada testin, 180 hastanın katıldığı deneyde yüzde 93 duyarlılığa sahip olduğu ifade edildi.

Testin kara yollarındaki bazı kontrol noktalarında seyahat edenlere uygulanacağı vurgulanan açıklamada, nefes testi sonucu pozitif çıkanlara sürüntü testi yapılacağı aktarıldı.

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 61 bin 860 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 294 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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