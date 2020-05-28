Singapur'da Kovid-19'la ilgili paylaşılan asılsız mesaja 4 ay hapis cezası
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Singapur'da Kovid-19'la ilgili paylaşılan asılsız mesaja 4 ay hapis cezası

Singapur'da bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili paylaştığı asılsız mesaj yüzünden 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Singapur'da Kovid-19'la ilgili paylaşılan asılsız mesaja 4 ay hapis cezası
28.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:31

Singapur'da bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili paylaştığı asılsız mesaj yüzünden 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

The Strait Times'daki habere göre, 40 yaşındaki Singapurlu taksi şoförü Kenneth Lai Yong Hui, sosyal medya platformu Facebook'tan Kovid-19 nedeniyle ülkede alışveriş merkezlerindeki yemek katlarının ve kafelerin kapatılacağını öne sürerek, süpermarketlerin haftada sadece 2 gün hizmet vereceğiyle ilgili asılsız paylaşımda bulundu.

Lai, herkesin evine stok yapması ve marketlerden ihtiyaçlarını acilen alması gerektiğini iddia ettiği mesajını, paylaştıktan 15 dakika sonra sildi.

Başsavcı Vekili Deborah Lee, söz konusu paylaşımın paniğe neden olduğu gerekçesiyle benzer olayların yaşanmaması için Lai'nin cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Lai'ye halkta paniğe neden olabilecek asılsız mesaj paylaşımında bulunmaktan 4 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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