Singapur'da kısıtlamalar gevşetiliyor
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Singapur'da kısıtlamalar gevşetiliyor

Singapur'da kısıtlamalar gevşetiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Singapur'da korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreci kapsamında 12 Temmuz'dan itibaren restoranlarda 2 kişi yerine 5 kişi aynı masada oturabilecek.

Singapur'da korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreci kapsamında 12 Temmuz'dan itibaren restoranlarda 2 kişi yerine 5 kişi aynı masada oturabilecek.

Singapur, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme adımları açıkladı. Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında 12 Temmuz'dan itibaren restoranlarda 2 kişi yerine 5 kişi aynı masada oturabilecek. Bakanlık, düğün ve işyerindeki toplantılara yönelik kısıtlamaların gelecek günlerde gevşetileceğini de açıkladı.

Ay sonuna kadar Singapur halkı ve ülkede ikamet edenlerin en az yüzde 50'sini aşılamayı hedefleyen Singapur hükümeti, restoran ve etkinliklere katılabilen kişi sayısına yönelik kısıtlamalar hafifletilmesini planlıyor. Etkinliklere ve restoranlara geniş gruplar halinde sadece aşılananların girişine izin verilecek. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Singapur'da normalleşme adımları yalnızca aşılanan nüfusu kapsayacak" denildi. Singapur'da korona virüs salgınında şu ana kadar 62 bin 652 vaka tespit edilirken, 36 kişi hayatını kaybetti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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