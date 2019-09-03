Singapur'da eşini yolcu etmek isteyen kişi 'havaalanını amacı dışında kullanmaktan' gözaltına alındı
Singapur'da 27 yaşında bir kişi, herhangi bir yere gitme amacında olmadığı, sadece eşini yolcu edip el sallama maksadıyla bilet aldığının tespit edilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı
03.09.2019 23:08
Singapur Changi Havalimanı, kelebek kubbeleri, ayçiçeği, bambu ve kaktüs bahçelerinin yanı sıra dört farklı terminali ile her yıl on milyonlarca yolcu tarafından kullanılıyor ve mütemadiyen dünyanın en güzel havaalanı seçiliyor.
Ancak kimileri Changi Havaalanı'nı amacının dışında kullanmaya kalkınca cezaya mahkum ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com