Singapur'da, "dünyanın en küçük bebeği" 13 aylık tedavinin ardından taburcu edildi
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Singapur'da, "dünyanın en küçük bebeği" 13 aylık tedavinin ardından taburcu edildi

Singapur'da, 'dünyanın en küçük bebeği' 13 aylık tedavinin ardından taburcu edildi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Singapur'da, "dünyanın en küçüğü" olduğu düşünülen Kwek Yu Xuan isimli bebek, 13 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

Singapur'da, "dünyanın en küçüğü" olduğu düşünülen Kwek Yu Xuan isimli bebek, 13 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

BBC'nin haberine göre, Singapur'da Kwek Yu Xuan adlı kız bebek doğduğunda sadece 212 gram ağırlığında ve 24 santimetre uzunluğundaydı. Gebeliğin 40. haftası yerine 25. haftasında yaklaşık bir elma ağırlığında dünyaya gelen kız bebek, 13 ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Yu Xuan'ın annesi, hayati organlara zarar vererek hem anne hem de bebek için ölümcül olabilecek yüksek tansiyon nedeniyle acil sezaryenle erken doğuma alınmıştı.

Bebeğin, hastanede gördüğü tedavinin ardından 6,3 kilograma ulaşarak sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Dünyanın en küçük doğan bebeği ABD'nin Iowa Üniversitesi kayıtlarına göre 2018'de 245 gram ağırlığındaki kız bebekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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