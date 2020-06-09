Singapur'da asemptomatik Kovid-19 vakaları uyarısı
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Singapur'da asemptomatik Kovid-19 vakaları uyarısı

Singapur'da yakın zamanda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en az yarısının hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalar olduğu belirtildi.

Singapur'da asemptomatik Kovid-19 vakaları uyarısı
09.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:15

Singapur'da yakın zamanda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en az yarısının hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalar olduğu belirtildi.

The Independent'taki habere göre, Ulusal Kalkınma Bakanı ve Kovid-19 Görev Gücü Eşbaşkanı Lawrence Wong, yaptığı açıklamada, Singapur'da son haftalarda yapılan test sayısının arttığını söyledi.

Test sonuçlarına göre yeni Kovid-19 vakalarının en az yarısının herhangi bir belirti göstermeyen hastalardan oluştuğunu belirten Wong, Kovid-19'la mücadelede kapatılan yerlerin yeniden açılması konusunda oldukça dikkatli olunması konusunda uyardı.

İş yerlerinin yeniden açılmasıyla ilgili daha dikkatli ve tedbirli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine işaret eden Wong, "halk içinde dolaşan tespit edilemeyecek asemptomatik Kovid-19 vakalarının olduğunu" ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'la mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Kovid-19 taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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