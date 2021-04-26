Singapur'da amcasını 800 bin dolardan fazla dolandıran kadın hapse mahkum edildi
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Singapur'da amcasını 800 bin dolardan fazla dolandıran kadın hapse mahkum edildi

Singapur'da amcasını 800 bin dolardan fazla dolandıran kadın hapse mahkum edildi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Singapur'da sahte mahkeme belgeleri ve e-postalarla amcasını 800 bin dolardan fazla dolandıran kadın, 5,5 yıl hapis cezası aldı.

Singapur'da sahte mahkeme belgeleri ve e-postalarla amcasını 800 bin dolardan fazla dolandıran kadın, 5,5 yıl hapis cezası aldı.

Straits Times'ın haberine göre, 32 yaşındaki Pricilla Yun Sin Mun, hem işle ilgili hem de patronunun sözde yargı sürecinde mahkeme masrafları için paraya ihtiyaç duyduğu yalanını söyleyerek 58 yaşındaki amcasından yardım istemeye başladı.

Yeğen Pricilla Yun Sin Mun, polisin patronu ve hayali bir meslektaşı hakkında şirket fonlarını zimmete geçirme suçlamasıyla soruşturma başlattığı, kendisinin de davada şahitlik yapacağı yalanının inandırıcı olması için sahte mahkeme belgelerini mesaj yoluyla amcasına gönderdi.

Pricilla Yun Sin Mun, söylediği yalanları daha inandırıcı kılmak için amcasına sahte mahkeme belgelerinin yanı sıra Başbakan Lee Hsien Loong ve Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat gibi önemli kişilerden gelmiş gibi sahte e-posta yazışmaları da gösterdi.

Hesabına para yatırmaya devam eden amcasına davayı kazandığında mahkeme masraflarını kendisine iade edeceğini söyleyen Mun, 2018'den 2019 yılına kadar amcasını dolandırmayı sürdürdü.

Amca, Mun'un mahkeme masrafları için yatırılan paranın "bankada sıkıştığını "söylemesi üzerine bu işte bir terslik olduğunu fark ederek polise başvurdu.

Amcasını 800 bin dolardan fazla dolandırdığını itiraf eden ve polis memuruna yalan beyanda bulunan Mun, 5,5 yıl hapis ve 2000 dolar para cezasına çarptırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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