Singapur'da açık alanlarda maske takmayan İngiltere vatandaşına hapis cezası
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Singapur'da açık alanlarda maske takmayan İngiltere vatandaşına hapis cezası

Singapur'da açık alanlarda maske takmayan İngiltere vatandaşına hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Singapur'da halka açık alanlarda maske takmayı reddeden İngiltere vatandaşına 6 hafta hapis cezası verildi.

Singapur'da halka açık alanlarda maske takmayı reddeden İngiltere vatandaşına 6 hafta hapis cezası verildi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden Singapur'da tedbirlere uymamakta direnen İngiltere vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı. Halka açık alanlarda maske takmayı reddederek, tedbirleri defalarca kez ihlal eden 40 yaşındaki Benjamin Glynn adlı İngiltere vatandaşı bir kez daha mahkeme karşısına çıkarıldı. Glynn, Mayıs ayında trende maske takmamasının yanı sıra Temmuz'da görülen duruşmada halkı rahatsız ettiği ve kamu görevlilerini tehdit ettiği için de suçlu bulundu. Önceki duruşmadaki tutumu nedeniyle psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulmasına karar verilen Glynn'e 6 hafta hapis cezası verildi.

Singapur medyasına yansıyan haberlerde, Glynn'in kendisine yöneltilen "yasa dışı" olarak nitelendirdiği suçlamaların düşürülmesini ve İngiltere'ye geri dönmek için pasaportunun iade edilmesini talep ettiği ifade edildi. Hakimin ise Glynn'e, Singapur'un maske takma yasalarından muaf olduğuna inanmakla hata ettiğini söylediği aktarıldı.

Sıkı tedbirler ve keskin yaptırımlarla salgını kontrol altında tutmayı amaçlayan Singapur'da bazı yabancıların çalışma izinleri kural ihlalleri nedeniyle iptal edilebiliyor. Halka açık alanlarda maske takma kuralına uymayanlara ise para ve hapis cezaları veriliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında da karantinadayken nişanlısıyla buluşmak için otel odasından gizlice kaçan bir İngiltere vatandaşı 2 haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı. - SİNGAPUR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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