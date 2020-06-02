Singapur'da 544 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi Singapur'da son 24 saatte 544 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Singapur'da son 24 saatte 544 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 544 Kovid-19 vakasına rastlandığı ve tespit edilen toplam vaka sayısının 35 bin 836'ya ulaştığı belirtildi.

Singapur'da kreşler, gündüz bakımevleri, üretim ve lojistik şirketleri, kuaförler, oto servisleri ve kitapçılar bugün itibarıyla açıldı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'de 359 yeni vaka saptandı

Philstar'daki habere göre, Filipinler'de son bir günde 359 Kovid-19 vakasına rastlandı ve toplam vaka sayısı 19 bine yaklaştı.

Filipinler'de 6 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 966 oldu.

Kaynak: AA