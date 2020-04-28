Singapur'da 528, Güney Kore'de 14 Kovid-19 vakası saptandı
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Singapur'da 528, Güney Kore'de 14 Kovid-19 vakası saptandı

Asya ülkelerinden Singapur'da 528 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptanırken, Güney Kore'de 14 yeni vaka, bir can kaybı kaydedildi.

Singapur'da 528, Güney Kore'de 14 Kovid-19 vakası saptandı
28.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:00

Asya ülkelerinden Singapur'da 528 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptanırken, Güney Kore'de 14 yeni vaka, bir can kaybı kaydedildi.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 528 yeni vaka saptandı.

Söz konusu vakaların büyük çoğunluğunun göçmen işçilerin kaldığı yurtlarda, 8'inin ise Singapur'un kendi vatandaşlarında görüldüğünü bildiren Bakanlık, vakaların detayları üzerinde çalışıldığını, ilave güncel bilgilerin basın açıklamasıyla paylaşılacağını kaydetti.

Toplam Kovid-19 vakasının 14 bin 951'e yükseldiği Singapur'da bugüne kadar 14 kişi öldü.

Güney Kore'de 14 yeni vaka, bir ölü

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 14 yeni vaka saptandı ve bir kişi hayatını kaybetti.

İlk vakanın 20 Ocak'ta görüldüğü ülkede günlük vaka sayısı 909 ile 29 Şubat'ta zirveye çıkmıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vakaları geçen ay başından bu yana kademeli olarak düşerken, 17 Nisan'dan itibaren günlük 20 vakanın altında seyrediyor.

Ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 752'ye, ölü sayısı 244'e yükseldi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 65 bin 176'ya yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 211 bin 631 kişi hayatını kaybetti, 922 bin 862 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

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