Singapur'da 26 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, 26 bin 32 Kovid-19 vakası ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, acil bir durum olmadığı sürece hastaneye gidilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kovid- 19 bulaş dalgasının zirveye ulaşıp düşüşe geçmesinin birkaç haftayı bulacağı kaydedilen açıklamada, yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyan hasta sayısının yüksek olmadığı ancak kronik rahatsızlığı olan kişilerin hastaneye müracaat ettiği belirtildi.

Ülkede, hastanelerin yoğunluğu sebebiyle bazı kliniklerin hafta içi geç saatlere kadar açık olacağı bildirildi.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 622 bin 293'e ulaşırken, son 24 saatte virüse bağlı 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 956'ya ulaştı.