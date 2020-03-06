Singapur'da 13 yeni korona vakası

06.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:36

Singapur'da 13 korona virüsü vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 130'a yükseldi.

Singapur'da yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 13 yeni korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Yeni vakaların ardından ülke genelinde toplam vaka sayısı 130'a ulaştı. Yeni vakalardan 1'inin Singapur Havayolları kabin ekibinden olduğu belirtildi. 47 yaşındaki erkek mürettebatın, Şubat ayı ortasında Güney Afrika'da, Mart ayı başında Fransa'da bulunduğu ifade edilirken sağlık yetkilileri, semptomların başlamasından bu yana işe gitmediğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA