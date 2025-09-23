Sineme Festivali 27-28 Eylül hangi salonlarda? İstanbul, Ankara, İzmir'de Sinema Festivali nerede, hangi salonda?

Sineme Festivali hangi salonlar? Türkiye genelinde 27-28 Eylül tarihlerinde sinemaseverleri heyecanlandıracak geniş çaplı bir etkinlik düzenlenecek. Sinema Festivali kapsamında yüzlerce salonda filmler indirimli bilet fiyatıyla izlenebilecek.

SİNEMA FESTİVALİ NEDİR?

Sinema Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Türkiye genelinde aynı tarihlerde gerçekleştirilecek geniş katılımlı bir etkinlik olarak planlanıyor. Festival, sinemaseverlere farklı türlerdeki filmleri beyaz perdede izleme fırsatı sunacak. Etkinlik 80 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenecek ve bu kapsamda 250 farklı lokasyonda yaklaşık 1500 salonda gösterimler yapılacak. İki gün boyunca sürecek bu festival, tüm filmlerin aynı fiyattan sunulmasıyla öne çıkıyor.

Etkinlik kapsamında tüm salonlarda geçerli olacak kampanya ile izleyiciler, seçtikleri herhangi bir filmi uygun fiyatla izleyebilecek. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden duyurusunu yaptı. Güven, festivalin beyaz perde deneyimini artıracağını vurgulayarak, tüm sinemaseverlere bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu.

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ SALONLARDA?

Festivalin en çok merak edilen konularından biri hangi sinema salonlarının etkinliğe dahil olacağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27-28 Eylül tarihlerinde yaklaşık 1500 salon etkinlik kapsamında olacak. Ancak, bu salonların kesin listesi henüz paylaşılmadı. Katılım sağlayacak sinema salonlarının isimlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

SİNEMA FESTİVALİ BİLET FİYATLARI

Sinema Festivali'nde bilet fiyatları standart hale getirildi. Etkinlik boyunca tüm şehirlerde ve tüm salonlarda gösterilecek filmlerin bilet fiyatı 80 lira olarak belirlendi. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bu fiyatlandırmanın festivalin önemli bir parçası olduğunu duyurdu. Böylece izleyiciler hangi filmi seçerse seçsin aynı ücretle beyaz perde keyfini yaşayabilecek.

Festivalin iki gün sürmesi ve tüm filmlerin aynı ücret üzerinden izlenebilmesi sinemaseverler için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Katılım sağlamak isteyen kişiler, duyurulacak salon listesine göre tercihlerini yapabilecek. 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek bu etkinlik, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sinema salonlarını aynı çatı altında birleştirecek.