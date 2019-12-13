Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi
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Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi

Kulp ilçesinde sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi kapsamında 240 çocuk film izledi.

13.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:44
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi

ilçesinde sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi kapsamında 240 çocuk film izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesi kapsamında Kulp Belediyesince sinema etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, 240 öğrenci il merkezindeki sinemalara götürüldü.

Proje çerçevesinde sinemayla buluşturulan öğrenciler, çok güzel bir gün yaşadıklarını belirterek, bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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