Sinemaya aşısız giriliyor mu? Sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu? - Haberler
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Sinemaya aşısız giriliyor mu? Sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

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Sinemaya aşısız giriliyor mu? Sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?

Koronavirüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri gerektiği açıklamasının yapılmasının ardından gözler hangi yerlere aşısız girilemeyeceğine çevrildi. Peki, sinemaya aşısız giriliyor mu? AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...

Sinemaya aşısız giriliyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişiler için negatif Pcr testi zorunluluğu başladı. Bu kapsamda aşısız girilmeyecek yerlerin, PCR testi zorunluluğu olan yerlerin nereler olduğu araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenlere a haber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, aşısız girilmeyecek yerler nereler? AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu? İşte cevaplar...

SİNEMAYA AŞISIZ GİRİLİYOR MU?

Ülke genelinde yaklaşık bir aydır günlük vaka sayılarının 20 bin üzerinde seyretmesi sonucu, 19 Ağustos'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden yeni tedbir kararları çıktı.

Konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi zorunlu olacak.

NOT: 2 doz aşısını yaptırmış olan ve üzerinden 14 gün geçmiş olan kişilerden PCR testi istenmeyecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BAZI FAALİYETLER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

İçişleri Bakanlığınca 81 il Valiliğine gönderilen "Bazı Faaliyetler İçin Pcr Testi Zorunluluğu" konulu genelgede şu ibareler yer aldı:

"6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek."

Genelgeye göre, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

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Haber: Sinemaya aşısız giriliyor mu? Sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu? - Haberler
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