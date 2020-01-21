Sinemaseverler Esenler'de bir araya gelecek

21.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:18

Esenler Belediyesi, Türk sinemasına destek olmak amacıyla Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler içerisinde sinema akademisi, film günleri, sinema söyleşileri, dijital sinema yayınları ve özel film gösterimleri yer alacak.

Ulusal sinemaya destek sağlanması ve bu alana girmeyi düşünen genç yetenekler için yeni kapıların açılması amacıyla Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek projeler, sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığında yürütülecek.

Sektörün usta isimleri "2. Esenler Sinema Akademisi"ne konuk olacak

Sektöre yeni yetenekler kazandırmak amacıyla ilki geçen yıl yapılan "2. Esenler Sinema Akademisi"nde, 4 ay boyunca katılımcılara kurgu, yönetmenlik ve senaryo dallarında eğitim verilecek.

Eğitimler bünyesinde aralarında sanatçı Perihan Savaş, Serdar Orçin, yönetmenler Atalay Taşdiken, Mahmut Fazıl Coşkun ve Banu Sıvacı ile sinema yazarı Suat Köçer'in bulunduğu sektörden birçok isim öğrencilerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaşacak.

Sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan filmler için ilki Murat Pay'ın "Dilsiz" filmiyle gerçekleştirilen "Bağımsız Film Galaları" ise şubat ayında "Karınca", mart ayında "Bağlılık Aslı" ve nisan ayında "Omar ve Biz" filmlerini ağırlayacak.

Her ay Türk sinemasına emek vermiş bir ismin konuk olacağı "Film Gibi" programında ise hem Yeşilçam'dan hem de günümüzdeki usta oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar hayat hikayelerini sinemaseverlere anlatacak.

Bu ay başlaması planlanan programın ilk konuğu, filmlerdeki şarkılara ses veren ünlü yorumcu Belkıs Özener olacak.

"Esenler Film Günleri" mart ayında başlayacak

İlki bu yıl mart ayında düzenlenecek olan "Esenler Film Günleri", "Sinema'da Kadın Temsili" temasıyla bir hafta boyunca sinemada kadın temsiline yer veren filmlerin gösterimleriyle sinemaseverleri bir araya getirecek.

Program kapsamında söyleşiler, paneller ve konserlerin de yapılacağı Film Günleri'nde ayrıca sinemaya gönül ve emek veren ustalara "Onur Ödülü" takdim edilecek.

"1. Esenler Film Günleri" kapsamında ödüllü bir kısa film yarışması da düzenlenecek. Yarışmanın başvuruları ise 24 Ocak-6 Mart'ta "esenlerfilmgunleri.com" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA