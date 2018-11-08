Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Mardin Film Ofisi tarafından düzenlenen, SineMardin 12. Uluslararası Mardin Film Festivali sürüyor.

Festival, Mardin AVM Cinemaximum salonlarında bu yılın ödüllü filmlerinin yanı sıra yılın en iyi çıkış yapan filmlerini de izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.

2 Kasım'da Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı, "Ahlat Ağacı" filmiyle açılışı yapılan festivali 6 binden fazla izleyici takip etti.

Festival kapsamında ayrıca köy okullarında okuyan öğrencilere ücretsiz animasyon film gösterimleri de yapılıyor.

Festival, seçkin filmleri ücretsiz olarak Mardinli sinemaseverlerle buluşturuyor.

Öte yandan Yapımcılık Atölyesi'ne gösterilen yoğun ilginin, işbirliğinin devamı konusunda yeni projelere olanak sağlayacağı belirtildi.